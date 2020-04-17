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17.04.2020 - 20:45 | | DHA

99 yaşında korona virüsü yendi!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 99 yaşındaki Fatma Ay, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

99 yaşında korona virüsü yendi!

İlçede yaşayan Fatma Ay, 10 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle  Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan test ve tetkikler sonucunda yaşlı kadına koronavirüs teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Ay, hastalığı yenmeyi başardı. Sağlığına kavuşan Ay, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilip, evine gönderildi. Fatma Ay'ın 14 gün süreyle evinde karantinada kalacağı belirtildi.

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