17.04.2020 - 20:45 | | DHA
99 yaşında korona virüsü yendi!
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 99 yaşındaki Fatma Ay, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
İlçede yaşayan Fatma Ay, 10 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan test ve tetkikler sonucunda yaşlı kadına koronavirüs teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Ay, hastalığı yenmeyi başardı. Sağlığına kavuşan Ay, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilip, evine gönderildi. Fatma Ay'ın 14 gün süreyle evinde karantinada kalacağı belirtildi.
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.