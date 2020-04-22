993 Nerenin Telefon Kodu? +993 Hangi Ülkeye Ait?

993, Asya kıtasında yer alan Türkmenistan'a ait uluslararası telefon kodudur. Türkmenistan, Orta Asya'da yer alır ve Özbekistan, İran, Afganistan ve Kazakistan'la komşudur. Türkmenistan, Türk bir millete sahiptir. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tır ve ülkede konuşulan dil Türkmence olarak geçmektedir. Bu ülkeye, uluslararası platformlarda tahsil edilen kod 993'tür.

993 Nerenin Alan Kodu?

+993 telefon kodu, Türkmenistan'a aittir. Telefonunuza +993 kodu ile başlayan bir numara üzerinden mesaj veya arama gelirse, bu numara Türkmenistan'dan alınmış demektir. Aynı şekilde 00993 ile başlayan tüm numaralar da Türkmenistan hatlarına kayıtlı olarak bulunmaktadır.