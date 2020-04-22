995 Nerenin Telefon Kodu? +995 Hangi Ülkeye Ait?

Ülke kodu ile aramanın nereden yapıldığını anlamak mümkün olmaktadır. +995 de telefonla arama yapabilmek için kullanılan ülke kodları arasında yer almaktadır.

995 Nerenin Alan Kodu?

Telefon kodu ait olduğu ülkede kullanılan telefon numaralarının başında yer almaktadır. +995 ülke kodu ise Gürcistan'a aittir. Gürcistan da hat sahibi olan birisine ulaşmak için +995 ülke kodunu girmek gerekmektedir. Gürcistan’dan diğer ülkelere yapılan aramalarda ise numaranın başında +995 yer almaktadır.

Gelen telefon aramasında numara başında +995 yer alıyorsa, aramanın Gürcistan'a ait bir hat üzerinden yapıldığı belirlenmektedir. +995 olan Gürcistan ülke kodu hem arama yaparken hem de arama alırken sağlıklı bir iletişim kurma imkanı sağlamaktadır. Gürcistan'a ait olan telefon numarası ülke kodu +995'tir.