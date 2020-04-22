995 Nerenin Telefon Kodu? +995 Hangi Ülkeye Ait?
Telefon en önemli iletişim araçları arasında yer almaktadır. Yurt içi ve uluslararası telefon görüşmeleri yapmak mümkün olmaktadır. Armalar hat üzerlerinden yapılmaktadır. Her ülkenin kendine ait hattı ve telefon kodu bulunmaktadır. Bir ülkeye ait olan telefon kodu kullanıcı numaralarının başında yer almaktadır.
Ülke kodu ile aramanın nereden yapıldığını anlamak mümkün olmaktadır. +995 de telefonla arama yapabilmek için kullanılan ülke kodları arasında yer almaktadır.
995 Nerenin Alan Kodu?
Telefon kodu ait olduğu ülkede kullanılan telefon numaralarının başında yer almaktadır. +995 ülke kodu ise Gürcistan'a aittir. Gürcistan da hat sahibi olan birisine ulaşmak için +995 ülke kodunu girmek gerekmektedir. Gürcistan’dan diğer ülkelere yapılan aramalarda ise numaranın başında +995 yer almaktadır.
Gelen telefon aramasında numara başında +995 yer alıyorsa, aramanın Gürcistan'a ait bir hat üzerinden yapıldığı belirlenmektedir. +995 olan Gürcistan ülke kodu hem arama yaparken hem de arama alırken sağlıklı bir iletişim kurma imkanı sağlamaktadır. Gürcistan'a ait olan telefon numarası ülke kodu +995'tir.