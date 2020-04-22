996 Nerenin Telefon Kodu? +996 Hangi Ülkeye Ait?

Telefonunuza 996 telefon koduyla bir arama geldiğinde merak edeceğiniz öncelikli konu elbette 996 nerenin kodu sorusunun cevabı olacaktır.



996 Nerenin Alan Kodu?



996 telefon kodu Kırgızistan'ın şeklindedir. Bir diğer ifadeyle telefonunuzda 996 telefon koduyla gelen bir arama gördüğünüzde bu aramanın Kırgızistan'dan yapıldığını anlayabilirsiniz. Aynı şekilde Türkiye'den Kırgızistan'a yönelik bir telefon gerçekleştireceğiniz zaman ilk olarak 996 kodunu tuşlamanız gerekecektir.



Telefonunuzda +996 telefon koduyla başlayan bir numara gördüğünüzde aklınıza +996 hangi ülkeye ait sorusu gelir. Bu sorunun cevabı ise Kırgızistan'dır. Kırgızistan devletinin telefon kodu +996'dır. Bu nedenle Kırgızistan'da yaşayan bir kişi sizi telefon ile aradığında telefonunuzda +996 koduyla başlayan bir numara görürsünüz. Bunun sebebi ise aramanın Türkiye dışın olan bir ülke olan Kırgızistan'dan gerçekleşmiş olmasıdır.