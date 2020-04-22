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22.04.2020 - 21:35 |

998 Nerenin Telefon Kodu? +998 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemiz telefon kodları dışında bir arama aldığımızda çoğumuzun ilk sorduğu soru "Beni kim aradı?" şeklindedir. Son zamanlarda oldukça sık karşılaşılan bir durum olan yabancı numaralardan gelen çağrılar, oldukça kafa karıştırıcı olabilmektedir. Peki, "998 nerenin telefon kodu?", "+998 hangi ülkeye ait? Detaylarını sizler için hazırladık.

998 Nerenin Telefon Kodu? +998 Hangi Ülkeye Ait?

Yabancı ülke çağrılarında en çok düşünülen konulardan bir tanesi de ücretlendirmelerdir. Yurt dışından bir çağrı alınması genellikle kişilerin geri aramasını hedefleyen, hizmet sağlayıcı tarafın ücret talep ettiği aramalardır. Bu şekilde olan aramalar çoğunlukla Afrika'dan gelmektedir.

998 Nerenin Alan Kodu?

998 alan kodu Özbekistan ülkesine aittir. Ülkenin başkenti Taşkent'tir. Özbekistan'da yasal olarak kullanılan dil Rusça ve Özbekçedir. Özbekistan halkının büyük bir çoğunluğu Müslümandır.

+998 Özbekistan ülkesine aittir. Özbekistan'a ait bir telefon numarasını aramak istiyorsanız +998 den sonra 76 alan kodunu yazmanız gerekmektedir. +998'in açılımı 00998'dir. Kısaca, Özbekistan ülkesinin alan kodu 998 / 00998'dir. 76 ise alan kodudur. Alan kodunu kullanırken başına sıfır eklenmemelidir. Tüm Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke "+" yerine "00"ı kullanmaktadır.

 

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