A 101 aktüel katalog 22 Ekim bugün | Bu hafta a101'in indirimli ürünleri
A 101aktüelkatalog yayınlandı. 22 Ekim 2020 Perşembe günü yayımlanan A 101 aktüel kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? Alışveriş yapacak vatandaşlar liste hazırlamadan önce bugüne ait A 101 indirimli ürünlerini ve fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte haberimizin devamında A 101 aktüel katalog sayfaları...
Her hafta düzenli olarak A 101 marketleri indirime girmeye devam ediyor. Bu haftanın indirim günü ise bugün...Peki A 101 aktüel katlog ürünlerinde neler var, fiyatları ne kadar?