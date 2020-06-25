25.06.2020 - 07:17 |
A 101 aktüel katalog 25 Haziran! A 101 çalışma saatleri 2020
A 101 aktüel katalog yayınlandı. 25 Haziran 2020 Perşembe gününe ait katalogda hangi ürünlerin yer aldığı ve kaç TL'ye satıldığı merak konusu oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük çaplı ürünleri uygun fiyata satışa sunan A 101 marketlerinin çalışma saatleri de öğrenilmek isteniyor. A 101 bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A 101 aktüel katalog ve A 101 çalışma saatleri...
A 101 marketlerinin indirim günü Perşembe...Düzenli olarak haftanın dördüncü günü indirime giren A 101 ürünlerinin arasında bu hafta neler var? Televizyon, buzdolabı, süpürge, çeşitli ev eşyaları, giyim ve gıdaya yönelik olan ürünlerin fiyatlarını haberimizde derledik. Bugün ev ihtiyaçlarını ve ya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, alışveriş listesini hazırladıktan sonra A 101 çalışma saatleri hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Peki A 101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bugüne ait A 101 aktüel katalog ve marketin mesai saatleri...
A 101 AKTÜEL KATALOG 25 HAZİRAN