A 101 aktüel katalog yayınlandı! A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu

Her hafta Perşembe günleri indirimli ürünlerini satışa sunan A 101 marketlerinde bu haftanın indirimli ürünleri de açıklandı. Aynı zamanda Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesimleri ve fiyatlarıyla ilgili de bilgiler katalogda yerini aldı. Peki A 101'de büyükbaş hayvan ne kadar? İşte A 101 aktüel katalog 16 Temmuz...

A 101 AKTÜEL KATALOG





















