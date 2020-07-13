MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri A 101 aktüel katalog yayınlandı! A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu
ABONE OL
13.07.2020 - 12:34 |

A 101 aktüel katalog yayınlandı! A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu

A 101 aktüel katalog yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da PErşembe günü büyük indirime giren A 101 marketleri hafta başından ilgi görmeye başladı. Haftanın ilk gününde A 101'de hangi ürünlerin satışa çıkacağı öğrenilmek isteniyor. İndirim kataloğuna göre alışveriş listesi yapacak olan vatandaşlar için A 101 aktüel katalog 16 Temmuz haberimizde...

A 101 aktüel katalog yayınlandı! A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu

Her hafta Perşembe günleri indirimli ürünlerini satışa sunan A 101 marketlerinde bu haftanın indirimli ürünleri de açıklandı. Aynı zamanda Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesimleri ve fiyatlarıyla ilgili de bilgiler katalogda yerini aldı. Peki A 101'de büyükbaş hayvan ne kadar? İşte A 101 aktüel katalog 16 Temmuz...

A 101 AKTÜEL KATALOG

A 101 aktüel katalog yayınlandı A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu
A 101 aktüel katalog yayınlandı A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu
A 101 aktüel katalog yayınlandı A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu
A 101 aktüel katalog yayınlandı A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu
A 101 aktüel katalog yayınlandı A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu
A 101 aktüel katalog yayınlandı A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu
A 101 aktüel katalog yayınlandı A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu
A 101 aktüel katalog yayınlandı A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu
A 101 aktüel katalog yayınlandı A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu
A 101 aktüel katalog yayınlandı A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu










 

Wayfair ne yapıyor? Ali Çınar açıkladı!Wayfair ile ilgili iddialar Amerika ve dünya gündeminde tartışılıyor. Vatandaşlar "Wayfair nedir?" sorusunu soruyorlar. Son birkaç günde en çok konuşulan konularından biri Wayfair oldu. Mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi Wayfair, şaşırtıcı bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. E-ticaret şirketi, çocuk ticareti yapmakla suçlanıyor. Peki bu iddiaların ne kadarı doğru? Amerika'da bulunan gazeteci Ali Çınar, iddiaları ve sonrasındaki tartışmaları anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kazada yaralandı, 'eşim hamile haber vermeyin' dedi!

Kazada yaralandı, 'eşim hamile haber vermeyin' dedi!

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Konya'da kan donduran olay! Sokak ortasında yarı çıplak halde ölü bulundu

Konya'da kan donduran olay! Sokak ortasında yarı çıplak halde ölü bulundu

Sıradaki Haber