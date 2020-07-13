13.07.2020 - 12:34 |
A 101 aktüel katalog yayınlandı! A 101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu
A 101 aktüel katalog yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da PErşembe günü büyük indirime giren A 101 marketleri hafta başından ilgi görmeye başladı. Haftanın ilk gününde A 101'de hangi ürünlerin satışa çıkacağı öğrenilmek isteniyor. İndirim kataloğuna göre alışveriş listesi yapacak olan vatandaşlar için A 101 aktüel katalog 16 Temmuz haberimizde...
Her hafta Perşembe günleri indirimli ürünlerini satışa sunan A 101 marketlerinde bu haftanın indirimli ürünleri de açıklandı. Aynı zamanda Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesimleri ve fiyatlarıyla ilgili de bilgiler katalogda yerini aldı. Peki A 101'de büyükbaş hayvan ne kadar? İşte A 101 aktüel katalog 16 Temmuz...
A 101 AKTÜEL KATALOG
Wayfair ne yapıyor? Ali Çınar açıkladı!Wayfair ile ilgili iddialar Amerika ve dünya gündeminde tartışılıyor. Vatandaşlar "Wayfair nedir?" sorusunu soruyorlar. Son birkaç günde en çok konuşulan konularından biri Wayfair oldu. Mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi Wayfair, şaşırtıcı bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. E-ticaret şirketi, çocuk ticareti yapmakla suçlanıyor. Peki bu iddiaların ne kadarı doğru? Amerika'da bulunan gazeteci Ali Çınar, iddiaları ve sonrasındaki tartışmaları anlattı.