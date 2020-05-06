06.05.2020 - 12:31 |
A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Anneler Gününe özel seçenekler! A101 indirimli ürünler kataloğu
A101 mağazalarında her hafta Perşembe günleri yayımlanan aktüel ürünler kataloğundaki onlarca farklı ürün satışa sunuluyor. Bu hafta sonu Anneler Günü olması nedeniyle A101 mağazalarında hediye edilebilecek farklı ürün seçenekleri mağazalardaki yerini alıyor. Anneler Gününe özel olarak Nevresim Takımı, Yastık Kılıfı Çeşitleri, Orkide Saksısı, Canlı Çiçek Afrika Menekşesi, Şans Bambusu, Saat ve çanta seçenekleri yer alıyor. İşte A101 mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler listesi...
A101 mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan yayımlanan aktüel ürünler kataloğu aracılığı A101 mağazalarında Perşembe günleri satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta birbirinden farklı ürün seçenekleri yer almaya devam ediyor. A101 mağazalarında bu hafta Anneler Günü olması nedeniyle canlı çiçek hediye seçenekleri Çanta ve Nevresim çeşitleri yer alıyor. İşte A101 mağazalarında bu hafta satışa sunulan aktüel ürünler listesinin tamamı...
A101 7 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Yıllarca izini sürdüğü dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldıBursa'da bir vatandaş dedesinin 45 yıl önce sattığı 56 yaşındaki otomobili bulup satın aldı.Dedesini çok seven Yavuz Ünlü, vefat eden dedesi Enver Narlı'nın 1967 yılında satın alıp 1975 yılında sattığı ve bugün klasik otomobil olan 1964 model aracı uzun araştırmaları sonucu buldu. Çok sevdiği dedesinin otomobilini bulmak için il il dedektif gibi iz süren Ünlü, otomobilinin Adana'da olduğunu öğrendi, sahibiyle irtibata geçip otomobil almak istedi. Sahibinin çok para istemesi üzerine yeteri parası olmadığı için alamadı. Otomobilin peşini bırakmayan genç adam yeterli parayı biriktirip aracı almak için tekrar sahibiyle irtibata geçti. Bu defada otomobilin Bursa'ya satıldığını öğrendi. Buradaki sahibini uzun araştırmaları sonucu bulup kıran kırana bir pazarlık sonunda satmaya ikna eden Ünlü, mutlu sona ulaştı.