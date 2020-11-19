19.11.2020 - 09:56 |
A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler satışa çıktı! 19 Kasım A101 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?
A101 aktüel kataloğunda her hafta Perşembe günleri için yayımlanan Aldın Aldın indirimli ürünler kataloğunda her hafta olduğu gibi bu haftada onlarca indirimli ürün seçeneği yer alıyor. Bugün mağazalarda satışa sunulacak olan indirimli ürün listesinde TV, Tablet, Kulaklık, Powerbank, USB Bellek, Buzdolabı, Bulaşık Makinesi, Küçük Ev Aletleri, Mutfak Araç gereçleri gibi ürün seçenekleri mağazalarda satışa sunuluyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesinin tamamı...
A101 indirimli ürünler kataloğunda bugün satışa sunulan indirimli ürünler listesinde yine onlarca çeşit ürün yer alıyor. Teknoloji ürünlerinden, Beyaz Eşya ürünlerine, Küçük Ev Aletleri'nden Mutfak araç gereçlerine kadar onlarca ürün seçeneği mağazalarda satışa sunuluyor. Tüm bu ürünlerin yanı sıra Kız/Erkek Çocuk Mont çeşitleri Erkek Mont, Süveter, Kazak, Fermurarlı Polar Şapka ve iç Çamaşırı gibi ürünlerin yanı sıra Gıda ve Anne-Bebek Bakım ürünleri de bugün satışta
A101 19 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Ataşehir'de kaza yapan lüks otomobil alev alev yandıAtaşehir'de alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı lüks otomobil, taksi ile çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobil alev alev yandı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.