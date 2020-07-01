01.07.2020 - 11:47 |
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101 mağazalar saat kaçta açılıyor?
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Perşembe günleri A101 mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta Televizyon, Kablosuz Kulaklık, Kablosuz Klavye, Mouse, USB kablo, Bellek, Araç İçi telefon tutucu, Çamaşır Makinesi, 4 Kişilik Masa Sandalye Seti, Yatarlı 3 Kişilk Salıncak, Sulu Soğutucu Fan, Portatif Dikey Ütü, Schafer Dik Süpürge, Klipsli Masa Üstü Fan, Çubuk El Blender, Saç Kurutma Makinesi gibi onlarca ürün seçeneği yer alıyor. İşte A101 mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesi...
A101 Mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi yayımlandı. Perşembe günleri Türkiye'nin 81 ilinde yer alan mağazalarda katalogda yer alan indirimli ürünler satışa sunuluyor. Her hafta Perşembe günleri mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar A101 indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünleri incelemeye devam ediyor. Teknolojik birçok ürünün satışa sunulduğu aktüel ürünler listesi...
A101 MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR
A101 mağazaları saat 09:00'da açılıyor akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Son dakika... İkra Nur'un ilk otopsi raporu belli oldu! Minik kızın boğulma sonucu öldüğü belirlendiGelen bir son dakika haberine göre, Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor.