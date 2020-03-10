‘AB işlenen suça ortak olmasın’

Malkoç, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerini bu duruma karşı sessiz kalmamaya çağırdı.

Malkoç, heyet olarak 3 Mart’ta, Sınırda göçmenlerin bulunduğu yerleri ziyaret ettiklerini belirterek, tespitlerine dayalı hazırladıkları raporu BM, dünyadaki tüm insan hakları savunucularına göndereceklerini bildirdi. Raporda, Yunanistan’ın sığınmacılara karşı uluslararası hukuka aykırı davrandığını, kadın ve çocuklara aşırı güç kullanıldığını belirttiklerini anlatan Malkoç, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şöyle dedi:

“Tüm insan hakları savunucuları ve yetkilileri, Yunanistan tarafından mağdur edilen sığınmacıları gelip görmeli ve raporlarını tutup, bütün dünyaya daha güçlü şekilde seslerini duyurmalı. AB yetkilileri ve ülkeleri seslerini mutlaka çıkarmalı, Avrupa’nın değerlerinin AB kapılarında nasıl ayaklar altına alındığını görmeli ve Yunanistan’ın suçuna ortak olmamalıdır.”