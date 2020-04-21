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21.04.2020 - 18:29 |

Abanın Kadri Yağmurda Bilinir Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Çok fazla bilinmeyen atasözleri arasında abanın Kadri yağmurda bilinir cümlesi bulunmaktadır. Anlamı açısından oldukça dikkat çeken ve ilgi görecek bir tabire sahiptir. Peki, Abanın kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında bilinmesi gerekenler.

Abanın Kadri Yağmurda Bilinir Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu'na göre abanın Kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamı ‘bir şeyin değeri ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman anlaşılır’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Diğer ifadesiyle zamanında bazı şeylerin gerçek değeri bilinmemektedir.

Abanın Kadri Yağmurda Bilinir Atasözünün Anlamı Nedir?

Pek çok durumun ve olgunun değeri zamanında anlaşılmaz. Örnek olarak sağlıklı yaşam, özgürlük, boş vakit ve aynı zamanda insanları göstermek mümkündür. Bunu anlatmak için ise abanın Kadri yağmurda bilinir atasözü kullanılmaktadır. Yani bazı durumların değeri ancak kaybedildiği zaman anlaşılır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri geçmişten günümüze gelen en önemli öğütler arasındadır. Bu öğütler içerisinde abanın Kadri yağmurda bilinir atasözü de yer alır. Çok fazla bilinmese bile anlamı açısından önemli bir atasözü olarak öne çıkmaktadır. Bazı şeylerin değerinin çok geç anlaşıldığını gösteren bir atasözü olarak öne çıkıyor

 

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