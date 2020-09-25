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25.09.2020 - 15:44 | | DHA

ABD hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanması’na ait 8 borda numaralı hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

ABD hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti


Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı’na saat 13.30'da giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 103 metre uzunluğundaki hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 15.10'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. 'USNS Yuma', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

 

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