‘ABD, NATO’yu devreye sokmaya çalışıyor’

Güç mücadelesi

Dr. Naim Babüroğlu (İstanbul Aydın Üniversitesi-emekli Tuğgeneral): MGK bildirisinde Akdeniz vurgusuyla şu mesaj verilmek isteniyor: Biz sadece KKTC ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de olan hak ve menfaatlerini değil, Libya’ya kadar olan denizlerin, Ege’nin, uluslararası hakların meşru gördüğü Akdeniz’in her yerinde gücümüzü göstereceğiz. Türkiye’nin Libya’daki gücünü tahliye etmeyeceğini, Libya ile yapılan anlaşmayı hiçbir zaman yok saymayacağını ve bunu gerek donanma gerekse sondaj ile sağlanacağına vurgu yapılıyor. Libya’da oynanan satranç ABD-Rusya arasındaki Kuzey Afrika güç mücadelesine dönüştü. ABD, Watiyya ve Tunus’ta bazı üsler elde edebilirse Afganistan’da olduğu gibi NATO’yu devreye sokarak, Rusya’nın buradaki gücünü kırmak istiyor. Bu güç mucadelesinde Turkiye, Libya konusunda Rusya’nın karşı cephesinde yer alıyor. Rusya, Turkiye’nin desteklediği UMH’nin ilerleyişini kesmek için, ateşkes çağrısında bulundu. ABD de Turkiye’nin Libya’da daha fazla etkin olmasını istemediği için ateşkes istiyor. Turkiye Libya’da elde ettiği bu üstünlüğü vermeyecektir. Sarrac da, ateşkes konusunda masada ne olacağının koordinesi için Turkiye’ye geliyor.

İttifak kırıldı

Nebahat Tanrıverdi Yaşar (Bağımsız araştırmacı): Libya’da savaşın dinamiği değişmiş durumda. Hafter’in batı Libya’ya yönelik saldırıları sona erdirilmiş oldu, Trablus ablukası bitirildi. Bundan sonra Libya’da çatışmalar petrol bölgesine kayacak mı yoksa diplomasiye yönelik yeni girişimler mi olacak sorusu en önemli soru. Hafter’in yenilgileri, Doğu İttifakı (Tobruk) içindeki dengelerin değişmesi ihtimalini de beraberinde getirdi. Diplomasi trafiğinin sonuç vermesi hem Libya içindeki dengelere hem de uluslararası ve bölgesel rekabetin evrileceği yöne bağlı olmaya devam edecektir.. Libya’da Hafter’e ve bu ittifaka, destek veren uluslararası aktörlerin de yola kiminle devam edeceği konusunda karar vermek zorunda kaldıkları yeni bir eşik bulunuyor. Hafter hem kontrolünü ele geçirdiği petrol alanlarını hem de siyasi ve askeri ittifakını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Siyasi geleceği tartışmalı hale geldi.. Kısa vadede sürecin nasıl ilerleyeceğini BM ve krize doğrudan sahada müdahil olan uluslararası ve bölgesel aktörlerin de dahil olduğu diplomisi trafiği belirleyecek.