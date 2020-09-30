ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 06.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait, 103 metre uzunluğundaki 7 borda numaralı 'USNS Carson City' isimli savaş gemisi, saat 08.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönen yüksek hızlı transfer gemisi 'USNS Carson City', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.