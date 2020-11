Canlı Sonuçlar: ABD seçim sonuçları, seçimi kim kazandı 2020? Amerika başkanı kim oldu, kim önde, eyalet delege sayısı kaç?

ABD seçimi kim kazandı? sorusunun cevabı gündemde büyük bir merakla araştırılıyor. Dünyada ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Donald Trump ve Joe Biden'in kazandığı eyaletlerle ilgili detaylar gelmeye başladı. Delege sayısı ve ABD seçim sonuçları merak konusu. İşte 2020 canlı ABD seçim sonuçları...Peki Amerika yeni başkanı kim oldu?

EYALETLERİN ÇOĞUNDA SONUÇLAR BELLİ OLDU

ALABAMA - 9 Delege

Trump: Yüzde 64 / Biden: Yüzde 35

ALASKA - 3 delege

Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 36

ARIZONA - 11 delege

Biden: Yüzde 52 / Trump: Yüzde 46

ARKANSAS - 6 delege

Trump: Yüzde 62 / Biden: Yüzde 34

CALIFORNIA - 55 delege

Biden: Yüzde 64 / Trump: Yüzde 34

COLORADO - 9 delege

Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 41

CONNECTICUT - 7 delege

Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 42

DELAWARE - 3 delege

Biden: Yüzde 59 / Trump: Yüzde 40

FLORIDA - 29

Trump: Yüzde 51 / Biden: Yüzde 47

GEORGIA - 16 delege

Trump: Yüzde 50 / Biden: Yüzde 48

GÜNEY CAROLINA - 9 delege

Trump: Yüzde 57 / Biden: Yüzde 41

GÜNEY DAKOTA - 3 delege

Trump: Yüzde 64 / Biden: Yüzde 32

IDAHO - 4 delege

Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 36

ILLINOIS - 20 delege

Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 42

INDIANA - 11 delege

Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 37

KANSAS - 6 delege

Trump: Yüzde 55 / Biden: Yüzde 42

KENTUCKY - 8 delege

Trump: Yüzde 62 / Biden: Yüzde 35

KUZEY CAROLINA - 15 delege

Trump: Yüzde 50 / Biden: Yüzde 48

KUZEY DAKOTA - 3 delege

Trump: Yüzde 65 / Biden: Yüzde 31

LOUISIANA - 8 delege

Trump: Yüzde 61 / Biden: Yüzde 37

MAINE - 2 delege

Biden: Yüzde 53 / Trump: Yüzde 4

MARYLAND - 10

Biden: Yüzde 63 / Trump: Yüzde 35

MASSACHUSETTS - 11 delege

Biden: Yüzde 65 / Trump: Yüzde 32

MICHIGAN - 16 delege

Trump: Yüzde 53 / Biden: Yüzde 44

MINNESOTA - 10 delege

Biden: Yüzde 53 / Trump: Yüzde 44

MISSISSIPPI - 6 delege

Trump: Yüzde 61 / Biden: Yüzde 36

BİDEN VE TRUMP HANGİ EYALETLERİ KAZANDI?

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre

Donald Trump, Louisiana: 8, Güney Carolina: 9, West Virginia: 5, Oklahoma: 7, Alabama: 9, Mississippi: 6, Kentucky: 8, Tennessee ve Indiana: 11'er, Kuzey Dakota:3 Güney Dakota:3 Wyoming: 3 Nebraska: 4, Arkansas: 6, Kansas: 6, Missouri: 10, Utah: 6, Texas: 38, Iowa: 6, Idaho: 4, Florida: 29, Ohio: 18 ve Montana: 3

Joe Biden: New Jersey: 14, Washington DC: 3, Illinois: 20, Vermont: 3, Virginia: 13, Delaware:3, Massachusetts: 11, Maryland: 10, New York: 29, Colorado: 9, Connecticut: 7, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico: 5, Oregon: 7, California: 55, Arizona: 11, Maine: 3, Hawaii: 4, Washington: 12, Minnesota: 10 ve Nebraska: 1 delege

DELEGE SAYISI KAÇ OLMALI?

538 delege bulunan Seçici Kurul’dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.

ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP!

13.10 : CNN'den Phil Mattingly, Joe Biden'ın Wisconsin'de öne geçtiğini bildirdi. CNN'den Chris Cuomo, 2016'da Başkan Trump'ın Wisconsin'i 22 bin oyla kazandığını söyledi.

12.15 : BBC'nin ünlü Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, Başkan Trump'ın haftalardır ima ettiği adımı Çarşamba sabahı attığını ve ABD'deki kıyamet günü senaryolarının gerçeğe dönüştüğünü bildiriyor.

Trump'ın zafer ilan etmesi ve oy sayımını durdurmak için Yüksek Mahkeme'ye başvuracağını söylemesinin yardımcısı Mike Pence tarafından yumuşatılmaya çalışıldığını aktaran Zurcher, ancak seçimlerin çoktan hasar aldığını vurguluyor. BBC muhabirine göre, Trump kazansa da kaybetse de bu seçimlerin üstüne gölge düştü.

12.03 : Donald Trump’ın “Seçimi biz kazandık” açıklaması Demokrat siyasetçilerin tepkisini çekti. New York’ta yeniden seçilmesi beklenen Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Trump’ın seçimi kazandığını iddia etmesini kınadı ve “gayrimeşru, tehlikeli ve otoriter” dedi.

Ocasio-Cortez Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Oyları say. Sonuçlara saygı göster” dedi.

11.45 : ABD'de seçim anketleri dört sene önce olduğu gibi yine yayılmaya yakın. Bunun sebebini Fox News sunucusu Tucker Carlson açıkladı. Carldson, ABD'de Donald Trump seçmenlerinin, seçimlerini açıklamaya korktuklarını söyledi. Destekçilerinin Trump'ı desteklediklerini söylemeye utandıkları için özellikle de Florida'da anket sonuçlarının yanıldığını iddia etti.

10.50 : ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, kritik eyaletlerden Arizona'yı kazandı.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI!

10.20 : Donald Trump konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Trump, ceketinin cebinden içerisinde eyaletlerdeki oy oranlarının yazılı olduğu bir kağıt çıkardı. Trump, kendisine oy veren milyonlara teşekkür etti. Trump, ailesine ve başkan yardımcısına teşekkür etti. Konuşmasının satır başları:

"Büyük bir kutlama yapmaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar harika ve dışarı çıkıpo kutlama yapmaya hazırız. Büyük bir başarı. Bu bir rekor, daha önce böyle bir başarı kazanılmadı. Kazanacağımızı beklemeyen eyaletleri kazandık. Florida, Ohio ve Teksas'ı kazandık. Giorgia'yı da kazandığımız kesinleşti. Bizi asla yakalayamazlar. Kuzey Carolina'yı da kesin olarak kazandı. Pensilvanya'yı büyük bir farkla kazanıyoruz. Bize yakın bile değiller, yakalamaları imkansız. Michigan'ı da kazanıyoruz, rakamlara baktım, öndeyiz. Wisconsin'i de kazanıyoruz. Üstelik buna ihtiyacımız bile yok.

Bu gece kazandığımız tüm eyaletlere bakınca, "seçime ne oldu" dedim. Ne oldu biliyor musunuz? Kazanamayacaklarını bildikleri için mahkemeye gidelim dediler. Açıkça söylemek gerekirse bu seçimi kazandık. Halkımız için harika bir zafer. Yüksek Mahkme'ye gideceğiz. Bunu kazanacağız ve aslında çoktan kazandık. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Başkan Yardımcımız Pence de bir şeyler söylesin."

Pence: "Teşekkürker Sayın Başkan. Seçmenlerimize teşekkür ediyoruz, 4 yıl daha Donald Trump'ı başkan seçtiler."

09.32 : Donald Trump Montana eyaletini kazandı.

09.13 : CNN International'ın aktardığına göre Rhode Island'ı Joe Biden kazandı.

09.08 : Seçimlerde kritik önem taşıyan eyaletlerden biri olan Teksas'ta, Donald Trump kazandı.

08.50: Donald Trump, büyük bir "galibiyete doğru gittiklerini" iddia etti; seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama Demokratlar seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

08.47: Iowa ve Idaho eyaletlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Hawaii adalarını ise Demokrat Joe Biden kazandı.

BIDEN KONUŞTU

08.45 : Joe Biden kameralar karşısına geçti ve beklenen açıklamayı yaptı. Biden, "Her oy sayılana kadar sabırlı olmalı ve beklemeliyiz, şu anda bulunduğumuz nokta konusunda iyi hissediyoruz. Seçimi kazanacağımızı hissediyoruz. İnanmaya devam edelim, bu seçimi kazanacağız." ifadelerini kullandı.

08.40: ABD'de başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kritik önemdeki Florida eyaletini Donald Trump kazandı.

07.08 : Trump 29 delegeli Florida'yı ve 6 delegeli Utah'ı kazandı.

07.01 : Biden 7 delegeli Oregon, 12 delegeli Washington ve 55 delegeli California'yı, Trump da 4 delegeli Idaho'yu kazandı

6.43 : Bahis piyasasındaki oranlar, Başkan Donald Trump'ın lehine döndü.

06.37 : Trump 10 delegeli Missouri'yi, Biden 4 delegeli New Hampshire'ı kazandı.

06.30 : AFP, Demokratlar'ın bir kez daha Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladığını duyurdu.

06.15 : AP'nin duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre Trump 103, Demokrat aday Joe Biden 122 delegeye ulaştı.

06.06 : BBC'nin tahminlerine göre an itibariyle Biden'ın 89, Trump'ın 72 delegesi var.

05.55 : Trump 6 delegeli Kansas'ı kazandı.

05.50 : BBC'den Anthony Zurcher seçime ilişkin şu yorumlarda bulundu:

"Donald Trump'ın hesaplarının tutması için hem Ohio'ya hem Kuzey Carolina'ya ihtiyacı var ancak Biden ikisinde de önde götürüyor. Ancak Demokratlar bu farka güvenmemeli. Tahmin edildiği gibi, erken oylar ibreyi Biden’a çevirirken, sandığa gidilip verilen oylarda Trump’ın üstünlüğü var.

Sandığa gidilerek verilen oylar sayıldıkça başkan da yavaş yavaş farkı kapatacak.

Trump şu anda Virginia’da önde görünüyor ancak Cumhuriyetçiler her zaman önde başlar, ta ki Demokratlar yetişene kadar.

Görünüş aldatıcı olabilir."

05.33 : Trump'ın seçim ekibi Georgia, Michigan ve Wisconsin eyaletleriyle ilgili endişeli olduklarını ancak Florida konusunda daha iyi hissettiklerini söyledi.

Amerikan haber ajansı Associated Press'in (AP) duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da izleyen Donald Trump'ın kazandığı eyaletlerin listesi şöyle:

Louisiana, Arkansas, Güney Carolina, Tennessee, Missouri, Oklahoma, Mississipi, Alabama, Indiana, Kentucky, West Virgina, Güney Dakota, Kuzey Dakota, Wyoming, Louisiana ve Nebraska.

Biden ise, New York, Colorado, New Mexico, Connecticut, Illinois, New Jersey, Maryland, Virginia, Washington D.C, Delaware, Massachusetts, Maine, Rhode Island ve Vermont gibi eyaletlerde zafer kazandı.

