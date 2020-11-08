ABD yeni başkanı kim oldu? Biden kaç yaşında, kimdir? Biden - Trump yarışında son durum

ABD seçimlerinde sonuç belli oldu, AP ve CNN en kritik eyalet Pennsylvania’da farkı açan Demokrat aday Joe Biden’ın ipi göğüslediğini ilan etti. Sonuçların duyurulmasından sonra ilk Twitter mesajını paylaşan Trump, yarışın bitmediğini ve yasal mücadeye girişeceğini duyurdu. ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, zafer konuşmasında, ''Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum.'' dedi. Biden, Trump'a da bir mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

JOE BİDEN KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

ABD'nin tarihi seçimlerinde ipi göğüsleyen Demokrat aday, Obama dönemindeki başkan yardımcılığı sırasında Türkiye'den iki kez özür dilemek zorunda kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 47. başkan yardımcısı Joseph Robinette Biden Jr., 20 Kasım 1942 doğumlu.



Babası bay Joseph Robinette Biden Sr., ailede annesi ise bayan Catherine Eugenia Finnegan'dı. Valerie, James Brian, ve Francis W. isimlerinde üç kardeşi vardır.



Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu.

1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. Ashley B. (d. 1981) adında bir çocuğu olmuştur.



Joe Biden'ın "Joe 2.0" olarak adlandırdığı oğlu Beau Biden, 30 Mayıs 2015'te beyin kanserinden öldü.Biden, "Bu da oldu" sözleriyle acısını günlüğüne yazdı. "Tanrım. Ah oğlum. Benim güzel oğlum." ifadeleri ile Beau'ya duyduğu özlemi kaleme aldı.



İlk, orta, ve lise eğitimini Claymont'da alarak 1961'de mezun oldu. 1965'te Delware Ünivesitesi'nden politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu.



Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesinden, avukat olarak 1969'da mezun oldu. Wilmington Hukuk firmasında çalışmaya başladı.

1970 yılında New Castle County Meclisine seçildi, 1972 yılında da Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.

2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti’den başkanlığa adaylığını koydu ancak 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi.



4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama’nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.



23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi.



ABD Başkan Yardımcısı olarak eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’den görevi devralan Biden, 20 Ocak 2017’de görevini Mike Pence’ye devretti.

Joe Biden, 36 yıl boyunca aralıksız Senatörlük yaptı. Bu dönemde Adalet Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeliklerinde bulundu.



Şimdiye kadar Türkiye'yi dört kez ziyaret eden Biden'ın seyahatlerinin ikisi kritik dönemlerdeydi. Aralık 2011'deki ilk ziyaretin gündeminde Arap Baharı vardı, 2016'daki ziyarette ise FETÖ'cülerin darbe girişiminin ardından terör elebaşının ABD'den iadesi masadaydı.



Demokrat siyasetçinin Türkiye hakkında sarfettiği bazı sözleri büyük tartışma yarattı. Kıbrıs, 1915 olayları gibi konulardaki çıkışlarına Ankara'dan sert yanıtlar aldı. Joe Biden, başkan yardımcılığı döneminde Türkiye'den iki kez özür dilemek zorunda kaldı.



Özür dilediği konulardan biri Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a verilen savaştı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra ise Türkiye'yi daha erken ziyaret etmediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi.



Bu sene ise Biden asıl hayali olan ABD başkanlığı koltuğuna oturmak için Cumhuriyetçi mevcut başkan Donald Trump ile nefes kesen bir yarışa girdi.

Demokrat aday Biden, resmi olmayan sonuçlara göre yarışı Trump'ın önünde bitirerek ABD'nin 59. başkanlık seçiminde 47. başkanı oldu.



Ancak Trump seçimde hile olduğunu ve yasal yollara başvuracağını söylüyor. Resmi sonuçların en az birkaç hafta daha açıklanamayacağı konuşuluyor.