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21.04.2020 - 19:24 |

Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türkçede çok az bilinen pek çok farklı atasözü bulunmaktadır. Değişik amaçlar doğrultusunda bu atasözleri kullanılmak için bazı zamanlar internetten araştırma gerçekleştirilir. Peki, abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu açısından abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözünün anlamı ‘Yoksulluk ve sıkıntı içerisinde olan kimseye kış kaygı vermez’ şeklinde tabir edilmektedir. O kişi zaten tüm zorluklara göğüs gerdiği için herhangi bir şekilde etkilenmez.

Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Atasözünün Anlamı Nedir?

Abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözü ‘Zorluklara alışkın olan kişi’ anlamı şeklinde tabir edilebilmektedir. Bu kişiler zorluk ve sıkıntı içerisinde yoğrulmuş olarak her türlü mücadeleye hazır insanlardır. Diğer bir deyişle zaten bu sıkıntıları çektikleri için onlar herhangi bir şekilde etkilenmez.

Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Kısaca Atasözü Açıklaması

Kısa ve özlü öğütler olarak bilinen atasözleri, Türkçede pek çok değişik şekillerde bulunabilmektedir. Bunlardan biri olarak abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözü de bulunmaktadır. Bu atasözünü kısaca zorluklar içerisinden gelen ve bunlara göğüs gerebilecek kişiler olarak söylemek mümkün.

Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.
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