Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu açısından abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözünün anlamı ‘Yoksulluk ve sıkıntı içerisinde olan kimseye kış kaygı vermez’ şeklinde tabir edilmektedir. O kişi zaten tüm zorluklara göğüs gerdiği için herhangi bir şekilde etkilenmez.

Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Atasözünün Anlamı Nedir?

Abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözü ‘Zorluklara alışkın olan kişi’ anlamı şeklinde tabir edilebilmektedir. Bu kişiler zorluk ve sıkıntı içerisinde yoğrulmuş olarak her türlü mücadeleye hazır insanlardır. Diğer bir deyişle zaten bu sıkıntıları çektikleri için onlar herhangi bir şekilde etkilenmez.

Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Kısaca Atasözü Açıklaması

Kısa ve özlü öğütler olarak bilinen atasözleri, Türkçede pek çok değişik şekillerde bulunabilmektedir. Bunlardan biri olarak abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözü de bulunmaktadır. Bu atasözünü kısaca zorluklar içerisinden gelen ve bunlara göğüs gerebilecek kişiler olarak söylemek mümkün.