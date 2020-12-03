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03.12.2020 - 10:23 | | AA

ABD'de 6 kişi, hamile kadınları doğum için Türkiye'den ülkeye getirmekle suçlandı

ABD'nin New York kentinde 6 kişi, Türkiye'den hamile kadınları doğum yapmak üzere yasa dışı yollarla ülkeye getirmekle suçlandı.

ABD'de 6 kişi, hamile kadınları doğum için Türkiye'den ülkeye getirmekle suçlandı

Savcılık, şüphelilerin, çocuklarının doğum yoluyla ABD vatandaşlığına hak kazanmasını isteyen anne adaylarını sahte iş ve turist vizeleriyle ülkeye getirdiği ve doğum masraflarını federal sağlık yardım programı "Medicaid" aracılığıyla karşıladığını öne sürdü.

ABD'de bu yolla 119 çocuğun doğumuna aracılık etmekle suçlanan şüphelilerin, Türkiye'de sosyal medyada "Bebeğim ABD'de doğmalı", "Amerika'da doğum" başlıklı paylaşımlarla ulaştıkları anne adaylarından kişi başına en az 7 bin 500 dolar tahsil ettiği iddia edildi.

Savcılık, İ.A. ve S.K. adlı kişilerin liderlik ettiği şebeke üyelerini, sağlık sistemini 2,1 milyon dolar zarar uğratmakla suçladı.

YASAKLANMIŞTI

ABD yasalarına göre, ülke sınırlarında doğan her çocuk doğrudan vatandaşlığa hak kazanıyor. Başkan Donald Trump liderliğindeki hükümet, yabancı ülke vatandaşlarının doğum için ABD'ye gelmesini sınırlamak üzere, bu yılın başında yaptığı düzenlemeyle hamile kadınlara, sağlık açısından ABD'de doğum yapmanın zorunlu olduğu durumlar dışında turist vizesi verilmesini yasaklamıştı.

 

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