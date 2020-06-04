ABD'deki 295 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± yurda dÃ¶ndÃ¼

ChicagoÂ O'hare UluslararasÄ± HavalimanÄ±'ndan TÃ¼rkiye'ye hareket eden THY uÃ§aÄŸÄ±, saat 15.00'te Ä°stanbul HavalimanÄ±'na indÄ°.Â

UÃ§akta bulunan 295 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±, otobÃ¼slerle terminale taÅŸÄ±nÄ±rken buradaÂ yolcularÄ±n ateÅŸi, hijyen gÃ¶revlilerinin giydiÄŸi akÄ±llÄ± kasklarla Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

Ä°stanbul ValiliÄŸi Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi gÃ¶revlilerinin ve polislerin yÃ¶nlendirmesiyle yolcular, bilgi formunu doldurdu.Â Pasaport iÅŸlemlerini tamamlayan yolcular, bagajlarÄ±nÄ± alarak havalimanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±.

Yolculardan Esin MenceloÄŸlu, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada uÃ§aÄŸÄ±n dolu olarak Ä°stanbul'a geldiÄŸini sÃ¶yledi.

ABD'de okul bitince TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmek istediklerini, 20 MayÄ±s'ta uÃ§ak seferi iptal olunca yenisini beklediklerini ifade eden MenceloÄŸlu, "ArtÄ±k 14 gÃ¼n evde karantinada durmamÄ±z gerekiyor. Åžu an kiÅŸisel bilgilerimizi ve ateÅŸimizin olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair bilgileri forma doldurduk." dedi.Â

HERHANGÄ° BÄ°R PROBLEM VE SIKINTI YAÅžAMADIK

Yolculardan Åžahin TatlÄ±dede de 26 Åžubat'ta gittikleri ABD'de, seferlerin iptal olmasÄ± nedeniyle uzun sÃ¼re bu Ã¼lkede mahsur kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n haber vermesiyle Chicago'dan TÃ¼rkiye'ye Ã¶zel seferinin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiklerini ve hemen yeni bilet aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren TatlÄ±dede, "Ä°ndikten sonra sosyal mesafe ve diÄŸer konularda TÃ¼rkiye Ã§ok duyarlÄ±, gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel bir ÅŸekilde koordine ediliyor. Hava sahasÄ±nda olsun, uÃ§akta olsun gayet gÃ¼zel koordine etmiÅŸler. Herhangi bir problem ve sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

TatlÄ±dede, saÄŸlÄ±k taramasÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä±sÄ± derecesinin kontrol edildiÄŸini aktararak, "Onun dÄ±ÅŸÄ±nda bir form verildi. Onu doldurduk. Åžu an pasaport kontrolÃ¼nden geÃ§eceÄŸiz. Ondan sonra evimize gideceÄŸiz. Herhalde 14 gÃ¼nlÃ¼k bir karantina sÃ¼resi varmÄ±ÅŸ." ÅŸeklinde konuÅŸtu.