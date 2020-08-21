MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AB'den 'Türkiye' açıklaması: Önemli bir katkıda bulunacaktır
ABONE OL
21.08.2020 - 20:51 | | AA

AB'den 'Türkiye' açıklaması: Önemli bir katkıda bulunacaktır

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Doğal gaz kaynaklarının bulunması ekonomiye ve kalkınmaya önemli bir katkıda bulunacaktır." dedi.

AB'den 'Türkiye' açıklaması: Önemli bir katkıda bulunacaktır

Bir dizi ziyaret için eşi Marilena Georgiadou Berger ile Karabük'e gelen Büyükelçi Christian Berger, Safranbolu ilçesindeki Cinci Hanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini açıkladığını ifade eden Berger, bunun güzel bir haber olduğunu söyledi.

Berger, "Doğal gaz kaynaklarının bulunması ekonomiye ve kalkınmaya önemli bir katkıda bulunacaktır. Umarın en kısa sürede kullanılabilir hale gelir ve bu doğal gaz çıkartılabilir. Biz her zaman Türkiye'nin refah içinde, istikrarlı, demokrasinin yerleştiği bir ülke olduğunu görmek istiyoruz Avrupa Birliği olarak. Başkanlığımızın her zaman mesajı bu olmuştur. Umut ediyoruz bu, en kısa sürede Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacak bir araca dönüşür." diye konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı! '320 milyar metroküp doğal gaz...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Bakan Albayrak'tan doğal gaz paylaşımı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İş dünyasından 'Fatih' açıklaması: Türkiye için dönüm noktası
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte Fatih gemisinin hikayesi! 2 yıl sonra tarih yazdı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberleri... Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 'Büyük bir keşif'

Türkiye-AB ilişkileri

Görevde bulunduğu süre içinde Türkiye-AB ilişkilerinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Berger, şunları kaydetti:

"2016 yılında ben Türkiye'ye atandığımda ilişkiler zor süreçlerden geçiyordu. Türkiye'nin özellikle bazı üye devletlerle ciddi sorunları vardı. Bu süreçte ilişkileri ileriye taşımak için çok önemli çalışmalar yaptık. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Her alanda diyaloğu oturtabildik ve çözülmesi gereken bazı hususlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekten bu aşamada hem yeni komisyon başkanı hem de yüksek temsilci, hepsi Türkiye'de bu ilişkilerin daha ileriye götürülmesi konusunda hemfikirler, diyalogla çözülmeyecek hiçbir konunun olmadığını da düşünüyorlar. Bu çerçevede ilişkilerin daha da ileriye gidebileceğini ümit ediyoruz."

Berger, Türkiye'nin birçok alanda zaten Avrupa liginde yer aldığını söyledi.

Büyükelçi Berger, temasları kapsamında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun'u ziyaret etti.

ABden Türkiye açıklaması: Önemli bir katkıda bulunacaktır

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

21 Ağustos corona virüs son durum belli oldu! Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

21 Ağustos corona virüs son durum belli oldu! Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Son dakika: Bakan Koca 'tedbir alalım' diyerek son durumu açıkladı

Son dakika: Bakan Koca 'tedbir alalım' diyerek son durumu açıkladı

Sıradaki Haber