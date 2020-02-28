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28.02.2020 - 16:50 | | AA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği taziye mesajı yayımladı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 33 askerin İdlib'de şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği taziye mesajı yayımladı

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "İdlib'de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda, Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı. Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.

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