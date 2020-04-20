Abdurrahim Albayrak’ı ‘yardım’ diye dolandırmışlar

Koronavirüse yakalanıp iyileşen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, virüsle mücadele sürecinde yardım talebiyle 140 bin lira dolandırıldığını açıkladı. CNN Türk canlı yayınına katılan Albayrak, dolandırıcılık vakasını şöyle anlattı: “Bahçelievler Belediye Başkanı çok sevdiğim arkadaşım. Birileri bağladı. Bahçelievler Belediye Başkanı sizinle görüşecek. Dedi ki, ‘Başkanım, Cumhurbaşkanımızın çağrısına da katıldınız. Yurtta garibanlar var onlara erzak vereceğiz. Şu kadar parayı da size yazıyoruz’. Ben de muhasebecime belirtilen hesaba paranın yatırılması için talimat verdim. Ancak para market hesabından değil, Gebze’den çekilmiş. Bu bilgi bana gelince Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ı aradım. Başkanım ‘Parayı aldınız değil mi’ dedim. ‘Ne parası’ dedi. Dolandırılmışız. Emniyetimize güveniyorum, onu çok kısa sürede yakalayacak.” İstanbul polisinin ilk incelemesinde 140 bin lira tutarındaki paranın Gebze Şubesi’nden çekildiği ve Albayrak’ın arandığı numaranın da bir ankesöre ait olduğu tespit edildi.