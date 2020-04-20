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20.04.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Abdurrahim Albayrak’ı ‘yardım’ diye dolandırmışlar

Koronavirüse yakalanıp iyileşen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, virüsle mücadele sürecinde yardım talebiyle 140 bin lira dolandırıldığını açıkladı.

Abdurrahim Albayrak’ı ‘yardım’ diye dolandırmışlar
FERİT ZENGİN İstanbul

Koronavirüse yakalanıp iyileşen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, virüsle mücadele sürecinde yardım talebiyle 140 bin lira dolandırıldığını açıkladı. CNN Türk canlı yayınına katılan Albayrak, dolandırıcılık vakasını şöyle anlattı: “Bahçelievler Belediye Başkanı çok sevdiğim arkadaşım. Birileri bağladı. Bahçelievler Belediye Başkanı sizinle görüşecek. Dedi ki, ‘Başkanım, Cumhurbaşkanımızın çağrısına da katıldınız. Yurtta garibanlar var onlara erzak vereceğiz. Şu kadar parayı da size yazıyoruz’. Ben de muhasebecime belirtilen hesaba paranın yatırılması için talimat verdim. Ancak para market hesabından değil, Gebze’den çekilmiş. Bu bilgi bana gelince Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ı aradım. Başkanım ‘Parayı aldınız değil mi’ dedim. ‘Ne parası’ dedi. Dolandırılmışız. Emniyetimize güveniyorum, onu çok kısa sürede yakalayacak.” İstanbul polisinin ilk incelemesinde 140 bin lira tutarındaki paranın Gebze Şubesi’nden çekildiği ve Albayrak’ın arandığı numaranın da bir ankesöre ait olduğu tespit edildi. 

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 86 bin 306, can kaybının 2 bin 17, iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu duyurdu.
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