Abhazya Hakkında Bilgiler; Abhazya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı



Gürcistan'dan 1994 yılında ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya, bağımsız bir ülkedir. İsmini ise bugün de bölgede yer alan halk olan Abhazlar’dan almaktadır. Bu konuda sınırlı tanınırlığa sahip olması ile beraber birkaç ülke tarafından tanınmış durumdadır. Bayrağı ise 4 adet yeşil ve 3 adet beyaz yatay çizgiden oluşmaktadır. Bayrağın sol üst tarafında ise dikdörtgen ve kırmızı renk içerisinde, beyaz bir sağ el yer alır. Sağ elin üzerindeyse yarım daire oluşturmuş yıldızlar bulunur. Bu el dost için hoş geldin anlamına gelirken düşman için geçit yok ifadesini taşımaktadır.



Abhazya Nerededir? (Hangi Kıtadadır)



Abhazya ülkesi Gürcistan'ın kuzeybatısında ve Karadeniz'in doğusunda yer alır. Aynı zamanda tarihsel bir ülke olarak da öne çıkmaktadır. 1994 yılında bağımsızlığını ilan etmiş olan bu ülke Asya kıtasında yer almaktadır. Aynı zamanda Kuzeybatı Kafkasya'da Karadeniz kıyıları üzerinden önemli bir alana sahip olduğunu dile getirmek mümkün.



Abhazya Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Abhazya yeni ve çok küçük bir ülke olmasına rağmen nüfus bakımından yüksektir. Şu an 2020 itibariyle güncel olarak ülkenin nüfusu, ‘254,465’ şeklinde öne çıkıyor. Özellikle başkenti açısından çok daha yüksek bir nüfusu bulunduğunu dile getirmek mümkün. Diğer şehirleri açısından ise daha düşük bir nüfusa sahip ülkeler içerisinde yer alır. Ancak şu an 2020 yılı kapsamında ülkenin nüfusu 250 binden fazladır.



Abhazya'nın Başkenti Neresidir?



Abhazya'nın başkenti Karadeniz'e yakın olan, ‘Sohum’ olarak bilinmektedir. Aynı zamanda ülke nüfusunun büyük bir bölümü Başkentte yer almaktadır. Turistik açıdan da ziyaret edilebilecek son dönemde de merak edilen şehirler içerisinde yer alıyor. Yeni bir ülke olması ile beraber başkent olarak da Sohum yavaş yavaş gelişen bir şehirdir.



Abhazya'nın Para Birimi Nedir?



Abhazya ülkesinin ulusal para birimi Abhazya apsarı olarak bilinmektedir. Hem demir hem de kağıt para olarak yürürlüğe giren bu para birimi dünya çapında çok az ülke tarafından tanınan ve bilinen bir birimdir. Aynı zamanda ülkenin ulusal para birimi olmasına rağmen çok az kullanılır. Çünkü bunun yerine Abhazya’da Rus Rublesi kullanmaktadır. O yüzden ülkeye ziyaret gerçekleştirilecek ise mutlaka Rus Rublesi üzerinden para temin edilmesi gerekmektedir.



Abhazya'nın Resmi Dili Nedir? (Konuşulan Diller)



Abhazya ülkesinin iki farklı resmi dili bulunmaktadır. Bunlardan biri Abhazca diğeri ise Rusçadır. Genelde kültürlerarası iletişim amaçlı Rusça kullanılır. Ancak yerel halk günlük olarak daha çok Abhazca dilini kullanmaktadır. Ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde Gürcüce ve Ermenice Dilleri de kullanılmaktadır. Kuzeybatısında yerli halkın konuştu Svan dili ile beraber başka bir etnik grup Megrenllerin dili de konuşmaktadır. Görüldüğü üzere dil açısından oldukça fazla çeşitliliğe sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.



Abhazya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Abhazya ile Türkiye arasındaki saat farkı azdır. Abhazya Türkiye göre bir saat ileri konumdadır. Bu doğrultuda Türkiye'de saat 12.00 iken Abhazya ülkesinde ise 13.00 olarak geçer. Bu sebepten dolayı ülkeye seyahat edilmek istendiğinde bu saat dilimi ele alınmak suretiyle işlem yapılabilir. Yeni bir ülke olmasına rağmen son dönemlerde ilgi çeken bölgelerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. İnternetten de sıkça araştırılan ülkeler içerisinde yer alıyor.