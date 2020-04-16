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16.04.2020 - 12:48 | | İHA

Ablası için tulum giyip konser verdi!

Antalya’da genç bir kadın, evde sıkılan ablasını eğlendirmek için park ettiği arabasından açtığı son ses müzik eşliğinde sokak ortasında oynadı. Koruyucu kıyafetlerini giyip dans eden genç kadına, balkondan evlerine kapanan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Ablası için tulum giyip konser verdi!

Corona virüs nedeniyle Antalyalılar evlerine kapanmışken, kentin çeşitli bölgelerinden eğlenceli ve farklı videolar sosyal medyada paylaşılıyor. Dün akşam Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir görüntü ise görenlerin yüzünü güldürdü. ‘Antalya Hakkında’ adlı sosyal medya sayfasında paylaşılan ve binlerce paylaşım ile beğeni alan videoda, genç bir kadın evde sıkılan ablasını eğlendirmek için kendi evinden çıkıp mahalleye geldi.

Sokağa park ettiği arabasından son ses hareketli müzikler açan genç kadın, giydiği koruyucu kıyafetle dans etmeye başladı. Kıvrak danslarıyla sokak ortasında adeta açık hava konseri veren kadına, ablasının yanı sıra balkondan diğer vatandaşlar da alkışlarla "Helal sana her akşam bekleriz" diyerek destek verdi.

Genç kadının corona virüs için yapılan şarkı eşliğinde oynadığı anlarsa sosyal medyayı salladı.

 

 

Corona virüs hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyorDünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'den çarpıcı bir araştırma geldi. ABD'de faaliyet gösteren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalarda, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün ( Covid-19) , hapşırma yoluyla yaklaşık 8 metreye kadar bulaşabileceğini ortaya koydu.
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