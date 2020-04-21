Aç Ayı Oynamaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Aç ayı oynamaz atasözü cümle içerisinde sık kullanıldığı için anlamı merak uyandırmaktadır. Bu atasözünün anlamı tüm varlıklar aç iken bir işlevi yerine getiremeyeceği manasını taşımaktadır.



Aç Ayı Oynamaz Atasözünün Anlamı Nedir?



Atasözleri geçmişten günümüze kadar gelen, uzun deneyimlerden yararlanılarak kısa öğütler veren ve ortak kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Dilimizde sav ve irsal-i mesel olarak da adlandırılmaktadır. Aç ayı oynamaz atasözünün anlamı ise hayvanlar veya insanların aç iken bir işlevi veya görevi yerine getiremeyeceği, doyurulması gerektiği ve böylece işlevlerinin yerine getirilebileceği anlamına gelmektedir.



Aç Ayı Oynamaz Atasözü Kısaca Nedir?



Aç ayı oynamaz atasözü günlük hayatta çok sık kullandığımız bir atasözüdür. Anlamı ise varlıkların aç iken hiçbir işlevlerini yerine getiremeyeceği, karnı doyduktan sonra işlevlerin yerine gelebileceği anlamına gelmektedir