Şarkıcı, “Aylardır evlerine 5 lira para götüremeyen müzik emekçileri için Cumhurbaşkanlığımız destek amacıyla bu konserleri düzenledi. Biz, hangi vicdanla böyle bir durumu siyasete alet edebiliyoruz? Binlerce insan aç mı kalsın istiyorsunuz?” diyerek, tepki gösterdi.