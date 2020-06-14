14.06.2020 - 07:00 |
‘Aç mı kalsın?’
Murat Dalkılıç, ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’ni siyasete alet edenleri eleştirdi.
Şarkıcı, “Aylardır evlerine 5 lira para götüremeyen müzik emekçileri için Cumhurbaşkanlığımız destek amacıyla bu konserleri düzenledi. Biz, hangi vicdanla böyle bir durumu siyasete alet edebiliyoruz? Binlerce insan aç mı kalsın istiyorsunuz?” diyerek, tepki gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz