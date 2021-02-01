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01.02.2021 - 21:59 |

Acı haber! 22 yaşında hayatını kaybetti

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Recep Kalaner (22), hayatını kaybetti.

Acı haber! 22 yaşında hayatını kaybetti

Kaza saat 16.00 sıralarında Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Recep Gök (22) yönetimindeki 68 RA 276 plakalı minibüs ile Recep Kalaner idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık görevlilerine haber verdi.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Kalaner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Recep Kalaner 'in cansız bedeni, otopsi için ambulansla Gülağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acı haber 22 yaşında hayatını kaybetti

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kan içinde bulunduAntalya'da il dışında yaşayan ailesinin D.B.S. adlı genç kızdan uzun süre haber alamaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kızın evine giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiğinde D.B.S.'yi yüzü kanlar içinde buldu.
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