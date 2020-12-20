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20.12.2020 - 19:45 | | İHA

Acı haber! Emekli öğretmen ölü bulundu

Kayseri’de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

Acı haber! Emekli öğretmen ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Budaklar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan emekli öğretmen Orhan Sezai İ.’den (60) haber alamayan yakınları ikamete geldi.

İkametin kapısını çilingir yardımı ile açan Orhan Sezai İ.’nin yakınları, emekli öğretmeni hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

112 ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde Orhan Sezai İ.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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