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28.08.2020 - 22:47 | | AA

Acı haber: Hakkari’de 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Acı haber: Hakkari’de 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Şemdinli'deki bir üs bölgesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Acı haber: Hakkari’de 1 asker şehit oldu

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