Acı haber... Serinlemek için girdikleri gölden cansız bedenleri çıkarıldı

İlk olay, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesindeki Polat Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte baraj gölü kıyısına giden Turgut Gözübüyük (35), serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Gözübüyük, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarının çalışmasıyla Gözübüyük'ün cesedi suyun 10 metre derinliğinde bulunarak barajdan çıkarıldı. Turgut Gözübüyük'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.













Diğer boğulma ise Battalgazi ilçesindeki Mergap sulama gölünde meydana geldi. Mehmet Demirkaya (18), arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla suya girdi. Çırpındıktan sonra gözden kaybolan Mehmet Demirkaya için ekiplerden yardım istendi. Gelen dalgıçlar, Demirkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Demirkaya'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.