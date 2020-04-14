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14.04.2020 - 14:44 | | İHA

Acı haber tam 24 saat sonra geldi! Cesedi bulundu

İzmir’de denize atladıktan sonra gözden kaybolan kişinin cesedi, tam 24 saat sonra bulundu.

Acı haber tam 24 saat sonra geldi! Cesedi bulundu

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nın önünden dün saat 14.00 sıralarında bir erkeğin deniz atladığı ve sonrasında gözden kaybolduğu ihbarı üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Deniz polisi ve sahil güvenlik dalgıçları, şahsın görüldüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlarken, acı haber tam 24 saat sonra geldi. Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulan ekipler, cansız bedeni bota alarak karaya çıkardı.

Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin kimliğinin belirlenmesi için kayıp bildirimi yapılan kişileri incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cenaze ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Corona virüs sonrası akciğerleri güçlendirecek egzersizlerCorona virüsün akciğerleri olumsuz etkilediğini hatırlatan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında uzman Doç. Dr. Yasemin Çırak, gün içinde yapılacak 15-20 dakikalık nefes egzersizinin akciğer kapasitesini geliştirmeye yardımcı olacağını vurguladı. Çırak, bu egzersizlerin corona virüs tedavisi evde devam eden kişilerin de akciğer kapasitesini normale döndürmeye yardımcı olacağını belirtti.
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