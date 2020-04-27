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27.04.2020 - 14:00 | | İHA

Acı haberi belediye başkanı verdi! 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bilecik'te 72 yaşında yaşlı adam yaklaşık 20 gündür corona virüsü Covit-19 salgınına karşı verdiğini mücadeleyi kaybetti. Acı haberi belediye başkanı verdi.

Acı haberi belediye başkanı verdi! 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bilecik'in Bayırköy Beldesinin köklü ailelerinden Atay ailesinin ferdi Kazım Atay (72), yaklaşık 20 gündür corona virüsü Covit-19 salgınına karşı Bilecik Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, sosyal medya hesabından, "Beldemiz halkından Şükriye, Mehmet ve Fatih Atay'ın babaları Kazım Atay vefat etmiştir. Belediye Başkanlığı olarak, merhuma Allah tan rahmet dilerken, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Atay'a son olarak plazma nakli yapıldı öğrenilirken, merhumun cenazesinin Bayırköy Mezarlığı'na defnedildi.

Hint polisi yasağa uymayanları sözde coronalı hastanın bulunduğu ambulansa bindirildiHindistan'da sokağa çıkma yasağını delenlere ceza vermek için ilginç bir yönteme başvuran Hint polisi, 3 kişiyi sözde corona virüs taşıyan bir hastanın bulunduğu ambulansa bindirdi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada viral oldu.
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