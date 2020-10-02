MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Acı olay! Feci şekilde can verdi
ABONE OL
02.10.2020 - 20:05 | | DHA

Acı olay! Feci şekilde can verdi

Kütahya'da, tamirhanedeki balans ayarı yapılan kanal üzerinde olan kamyonetin altına girerek kontrol eden Yakup Kaya (34), bu sırada iş yeri çalışanı  S.K'nın (17) aracı vitesteyken çalıştırarak hareket ettirmesi sonucu arada sıkışarak hayatını kaybetti.

Acı olay! Feci şekilde can verdi

Kütahya'da yük ve eşya taşımacılığı yapan Yakup Kaya, 43 AAD 834 plakalı kamyonetinin balans ayarını yaptırmak için Fuatpaşa Mahallesindeki bir tamirhaneye gitti. Aracını balans ayarı yapılan kanal üzerine bırakan Kaya, bir süre sonra gelerek kanala girip kontrol etmek istedi. Bu sırada iş yeri çalışanlarından S.K.'nın viteste olan aracı çalıştırarak hareket ettirmesi sonucu Yakup Kaya arada sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kayanın cansız bedeni Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İş yeri çalışanı S.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Acı olay Feci şekilde can verdi

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Milliyet'te Haftanın Özeti (2 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karabük Valiliği duyurdu: Yeni koronavirüs kararı

Karabük Valiliği duyurdu: Yeni koronavirüs kararı

EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

"Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

"Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

KYK burs ve KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? Üniversite bursu nasıl alınır?

KYK burs ve KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? Üniversite bursu nasıl alınır?

Sıradaki Haber