07.06.2020 - 22:52 | | DHA
Acı olay! Gencecik yaşta gözyaşları arasında toprağa verildi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Emine Kahveci (20), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Geben Mahallesi'nde yaşayan Emine Kahveci, gece saatlerinde rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kahveci, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti. Emine Kahveci'nin kalp krizinden öldüğü belirlendi.
Daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen Kahveci, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi
Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybettiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir süredir işsiz olduğu ileri sürülen İlhan Sezgin A., evde tartıştığı eşi Güler A.'yı (54) bıçakladı. Talihsiz kadın can havli ile komşusuna sığınırken, otomobile binerek kaçmaya çalışan İlhan Sezgin A., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Güler A. ise olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.