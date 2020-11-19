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19.11.2020 - 20:44 | | DHA

Acı olay! Küçük kardeşlerini kurtardılar ama...

Konya'nın Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki havuza düşen işçilerden Suriye uyruklu Muhammed İsyhayman'ı (17) kurtaran ağabeyi Ali İshayman (20) ve Osman Kardaş (30) boğuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde bir elma bahçesinde meydana geldi. Elma bahçesinde çalışan işçilerden Ali İshayman, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinliğindeki sulamada kullanılan havuza düştü.

Durumu fark eden ağabeyi Muhammed İshayman ve mesai arkadaşı Osman Kardaş, havuza girip Ali İshayman'ı kurtardı. Ancak havuzdan çıkamayan 2 kişi, suyun dibine batıp gözden kayboldu. Bunun üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. 

Acı olay Küçük kardeşlerini kurtardılar ama...



Havuzun suyu boşaltıldıktan sonra İshayman'ı kurtaran ağabeyi Muhammed İshayman ve Osman Kardaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. İki kişinin cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

Konya'da acı olayKonya'nın Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki havuza düşen işçilerden Suriye uyruklu Muhammed İsyhayman'ı (17) kurtaran ağabeyi Ali İshayman (20) ve Osman Kardaş (30) boğuldu.
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