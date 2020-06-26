26.06.2020 - 00:25 | | DHA
Acı son! 24 yaşındaki genç ölü bulundu
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde, Mehmet Dalaklı (24) ölü bulundu. Av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Dalaklı'yı öldüren saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi mezarlığı yakınlarında saat 18.30 sıralarında silah seslerini duyan mahalleli durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mezarlık yakınında Mehmet Dalaklı yerde kanlar içinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Dalaklının yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yapılan incelemede Mehmet Dalaklı'nın av tüfeğiyle vurularak öldüğü saptandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Dalaklı'yı vuran şüpheliyi bulmak için soruşturma başlattı.
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