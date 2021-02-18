Açık Alanda Alkol Almak Yasak Mı? 2021 Dışarıda Alkol Kullanmanın Cezası Ne Kadar?

Alkolün vücudumuza bilinen birçok zararı vardır. Fakat kimi insanlar buna rağmen keyif amaçlı alkol tüketmektedir. Ülkemizin büyük bir çoğunluğunun Müslüman olmasından ötürü alkol tüketilmesi olayına fazla sıcak bakılmamaktadır. Bu sebeple ülkemiz sınırları içerisinde bazı halka açık alanlarda alkol tüketimine sınırlamalar getirilmiştir.

Açık Alanda Alkol Almak Yasak mı?

Kabahatler Kanunu bünyesinde, halka açık olan alanlarda alkol tüketimi yasaklanmıştır. Kabahatler Kanununun 35. maddesi gereğince halka açık olan alanlarda alkol tüketmek yasak olarak yer almaktadır.

2021 Dışarıda Alkol Kullanmanın Cezası Ne Kadar?

2021 Yılında dışarıda alkol içmenin cezası en alt sınır olarak 109 TL'den hesaplanmaya başlanmaktadır.

Alkol Tüketimi Yasaklanan Halka Açık Alanlar

- Otogar

- Meydan

- Gar

- Sokak

- Cadde

- İbadethaneler

- Kültürel ve tarihi mekanlar

- İnşaatlar

- Banka ATM'leri

- Mezarlıklar

- Kullanılmayan ve terk halinde olan yapılar

- Köprü altları

- Parklar

- Halka açık gezilebilecek yerler

- Sahil