Açık Kapı yardım başvurusu nedir, nasıl yapılır? Açık Yardım başvurusunda kimler bulunabilir?

Açık Kapı yardım başvurusu nedir, başvurular nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hizmete sunulan internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek olan Açık Kapı yardım başvuru ekranı sayesinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar kaymakamlık veya valilikler üzerinden gerçekleştirdikleri bu başvuru ekranı üzerinden tamamlayabilecek. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından yardım başvurusu sürecine ilişkin süreç takip edilebilecek.

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Kapı yardım başvurusu https://www.acikkapi.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresi olan vatandaşlar e-Devlet başvuru ekranı üzerinden olmayan vatandaşlar ise başvuru yap ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra başvuru sorgula ekranı üzerinden yaptığınız başvurunun son durumuna ilişkin detayları sorgulayabileceksiniz

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz.