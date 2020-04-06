MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Açık Kapı yardım başvurusu nedir, nasıl yapılır? İşte Açık Kapı başvuru ve sonuç sorgulama sayfası
ABONE OL
06.04.2020 - 16:00 |

Açık Kapı yardım başvurusu nedir, nasıl yapılır? İşte Açık Kapı başvuru ve sonuç sorgulama sayfası

Corona virüs nedeniyle çeşitli önlemler alınıyor. Açık Kapı yardım başvuruları ise corona virüsten dolayı online şekilde gerçekleştirilebilecek. İçişleri Bakanlığı'nın projesinin detayları ise gündemde merak konusu oldu. Peki Açık Kapı yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Açık Kapı yardım başvurusu nedir, nasıl yapılır? İşte Açık Kapı başvuru ve sonuç sorgulama sayfası

Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Proje ve mobil uygulama ile vatandaşlar taleplerini valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde yer alan Açık Kapı Masalarına iletebilmektedir. Dünyaya yayılan corona virüsten dolayı Açık Kapı yardım başvurusu, fiziki başvurular yerine online başvurulara yerine bıraktı. Peki Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet şifreniz varsa E-Devlet ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer e-Devlet şifreniz yoksa başvuru sayfasında yer alan "Başvuru Yap" butonuna tıklayabilirsiniz. Ekrana gelen bilgileri girmeniz gerekiyor.

Sonra yardım başvurusu yapabileceğiniz bölüm gelecek. Buraya yardım başvurusu için taleplerinizi yazın ve başvurunuzu göndererek tamamlayın.

AÇIK KAPI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza iletilecektir.

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz.

 

Corana tehdidi nedeniyle evde değil, minibüste kalıyorTrabzonlu Fatih Turan, kızları için köydeki evinin önüne demir iskele üzerine kondurduğu 1985 model minibüste yatıp kalkıyor. Özel bir şirkette çalışan Turan Korona virüs nedeniyle ailesini korumak için minibüste kaldığını söylüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı! İşkur sürekli işçi kura çekilişi ne zaman?

Son dakika! Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı! İşkur sürekli işçi kura çekilişi ne zaman?

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı (KPSS 2020/5) personel alımı sonuçları 2020 açıklandı! TIKLA - SORGULA

Sağlık Bakanlığı (KPSS 2020/5) personel alımı sonuçları 2020 açıklandı! TIKLA - SORGULA

Sıradaki Haber