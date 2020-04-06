Açık Kapı yardım başvurusu nedir, nasıl yapılır? İşte Açık Kapı başvuru ve sonuç sorgulama sayfası

Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Proje ve mobil uygulama ile vatandaşlar taleplerini valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde yer alan Açık Kapı Masalarına iletebilmektedir. Dünyaya yayılan corona virüsten dolayı Açık Kapı yardım başvurusu, fiziki başvurular yerine online başvurulara yerine bıraktı. Peki Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet şifreniz varsa E-Devlet ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer e-Devlet şifreniz yoksa başvuru sayfasında yer alan "Başvuru Yap" butonuna tıklayabilirsiniz. Ekrana gelen bilgileri girmeniz gerekiyor.

Sonra yardım başvurusu yapabileceğiniz bölüm gelecek. Buraya yardım başvurusu için taleplerinizi yazın ve başvurunuzu göndererek tamamlayın.

AÇIK KAPI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza iletilecektir.

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz.