Açık lise sınavları ne zaman olacak? Açık lise sınavları online mı yapılacak, nasıl olacak?

2020 - 2021 Eğitim yılının 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 5 ve 6 Aralık günlerinde uygulanması planlanıyordu. Fakar yapılan Kabine Toplantısı sonrasında alınan kısıtlama kararları doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi sınavları ertelendi. AÖL öğrencileri ise yeni sınav tarihlerini öğrenmek için gün gün araştırma yapıyor. Peki açık lise sınavları için yeni tarihler açıklandı mı? Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK?

Açık lise sınavlarının ne zaman yapılacağına yönelik herhangi bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin MEB tarafından bilgi paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açık lise sınavlarının nasıl uygulanacağına yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

AÇIK LİSE İŞ TAKVİMİ

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri: 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021



2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri: 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021



2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 24 Mart 2021 Çarşamba

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav tarihleri: 27 Mart 2021 Cumartesi - 28 Mart 2021 Pazar