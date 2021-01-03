Açık lise sınavları ne zaman ve nasıl olacak? 2021 AÖL sınav tarihleri belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. 2020 Aralık ayının ilk haftasında uygulanması gereken Açık lise 1. Dönem sınavları koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. AÖL öğrencileri ise şimdilerde açık lise sınavları ne zaman ve nasıl olacak sorularına cevap arıyor. Aynı zamanda bu yıl AÖL'e kayıt yaptırmak isteyenlerin yada kayıt yenilemek isteyenlerin merakla araştırdığı kayıt tarihleri de gündemde. Peki MEB açık lise sınav tarihlerini paylaştı mı? Açık lise sınavları online mı olacak, yüz yüze mi olacak? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte AÖL öğrencilerinin bilmesi gerekenler...
2020-2021 Eğitim Yılının 1. Dönem AÖL sınavları ile ilgili merak ve heyecan devam ediyor. Bugünlerde büyük sabırsızlık yaşatan açık lise sınavları ile ilgili duyuruları öğrenmek isteyen öğrenciler için son gelişmeleri haberimize ekledik. AÖL öğrencileri, açık lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak sorusuna cevap ararken, MEB tarafından ilk kayıt ve yeni kayıt tarihlerine yönelik açıklama geldi. İşte Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt, kayıt yenileme ve sınav tarihlerine yönelik bilinmesi gerekenler...
AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık lise sınav tarihleri henüz duyurulmadı. 2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınav tarihleri belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
AÖL ONLİNE SINAVLARA KİMLER GİRDİ?
Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre 26-27 Aralık tarihlerinde yapılan online sınavlara sadece Yurdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girdi.
AÖL online sınavlarının sonuçları 4 Ocak'ta açıklanacak.
AÖL İLK KAYIT - KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
MEB DUYURDU:
"2020 / 2. DÖNEM YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELİRLENEREK EN KISA SÜREDE PAYLAŞILACAKTIR.
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