Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme ücreti nereye yatırılır? AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

Açık Öğretim Fakültesi 2020-2021 Bahar Dönemi kayıt yenileme duyurusunu yayınladı. Kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23.30'da sonra erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri için ders seçimi ve kayıt yenileme bedeli ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgisi oluşmayacaktır. 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapılmalıdır.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt işlemleri için internet bankacılığı ya da ATM kullanılabilir. ATM'den para yatırmak için Ziraat Bankası ATM'lerinden ödeme işlemleri adımını seçmeniz gerekmektir. Ödeme işlemlerinin ardından Eğitim/Sınav ödemeleri - Üniversite ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite ödemeleri adımlarını izleyerek çıkan ekrana ödeme yapacağınız üniversitenin il plaka kodunu giriyorsunuz. Çıkan ekranda Anadolu Üniversitesi - Açık Öğretim adımlarını izleyerek T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarasını giriyorsunuz.

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ödemeleri, 29 Ekim 2020 Perşembe günü Saat 23:59’a kadar Kredi Kartı/Banka Kartı (Çevrimiçi Başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilir. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.), Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirilebilir.