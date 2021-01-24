Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021 takvimi belli oldu! AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman?

2020-2021 Eğitim yılını tamamlamak isteyen öğrenciler, sık sık AÖL resmi internet sitesine akın ediyor. Açık Öğretim Lisesi'nin sınavlarına ve kayıtlarına yönelik tarihleri öğrenmek isteyenler için detaylı bilgileri haberimize ekledik. Son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında yer alan aÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman, açık lise sınavları ne zaman sorularının cevapları haberimizde...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021

1. Açık öğretim lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere, tekrar açılmıştır.

Eylül ve Ekim aylarında 2021 dönemi için ilk (yeni ) kayıt ve kayıt yenileme işlemi yaptırmış ve öğrencilik durumu sistem üzerinden aktif olan öğrencilerin, tekrar ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemi için ücret yatırmalarına ve başka bir işlem tesis etmelerine gerek yoktur. Bu öğrencilerimiz isterlerse sınava girecekleri derslerini güncelleyebilirler.

2. 2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılı 1. Dönemde örgün eğitim kurumlarında aktif olan öğrencilerin ilk (yeni) kayıtları alınmayacaktır.

3. 2020/1. Dönem sınavından sonra açılacak olan; 2020/2. Dönemde sınavlar arasındaki sürenin kısa olması sebebiyle bu dönemde (2020/2. Dönem) sadece kayıt yenileme işlemleri (Bakan Onayı'' ile öğrencilerimizden kayıt yenileme ücreti alınmadan kayıt yenilemeler sistem üzerinden otomatik olarak) yapılacaktır. 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt kapsamında öğrenci kaydı alınmayacaktır.

4. 2020/1. Dönemde Açık öğretim lisesine yeni kayıt olacak öğrencilerden ortaokul veya ilköğretim mezuniyet bilgisi e-Okuldan gelen öğrencilerimizin kayıtları şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın halk eğitimi merkezlerimiz tarafından yapılacaktır.

Ancak; bu durumdaki öğrencilerimizin yeni kayıt işlemlerinin yapılması için halk eğitimi merkezlerimize mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile yeni kayıt isteğine dair dilekçelerini ulaştırmaları gerekmektedir (Öğrenci 18 yaşından küçükse ayrıca velisinin de talebi gerekmektedir). İlk (yeni) kayıt olmak için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıtlarını takip etmeleri ve ilk (yeni) kayıt kılavuzunda belirtilen hususlar doğrultusunda işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.

5. Açık öğretim lisesinde kayıtlı olup;

a- Gazi/gazi eşi, çocuğu, anne veya babası,

b- Şehit eşi, çocuğu, anne - babası veya kardeşi,

c- İstiklal madalyası sahibi/şeref aylığı sahibi,

ç- % 40 ve üzeri engelli (özel eğitim) olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri; öğrencilerimizin ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini, mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın halk eğitimi merkezi müdürlüğü tarafından 2020-1. Dönemden başlamak üzere, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.

6. Kayıt yeniletmek için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıtlarını takip etmeleri ve Kayıt Yenileme Kılavuzunda belirtilenler hususlar doğrultusunda işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.

7. Özel durumu olan öğrencilerimizin geçerli belgelerinin bir örneğinin halk eğitimi merkezi müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi 2020-1. Dönem sınavları, çevrimiçi (online) olarak, 25 Şubat 2021 Perşembe günü başlayıp 01 Mart 2021 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılacaktır.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

2020-1 dönemi çevrimiçi (online) sınavı esaslarını belirleme çalışmaları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile müştereken yapılmakta olup; sınavla ilgili aşağıdaki soruların cevapları çalışmaların sonucunda süreç içerisinde resmî web sitemiz olan http://aol.meb.gov.tr/ adresinden ayrıca duyurulacaktır.