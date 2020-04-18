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18.04.2020 - 09:00 | | İHA

Açık olan kafe basıldı, polisi görünce yüzlerini gazeteyle kapattılar

Esenyurt'ta corona virüs tedbirleri kapsamında denetime çıkan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yasağa rağmen açık olan ruhsatsız kafeye baksın düzenledi. Polisi gören kafedeki bazı kişilerin yüzlerini gazete ile kapatmaya çalıştığı görülürken yasağa uymayan 10 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Açık olan kafe basıldı, polisi görünce yüzlerini gazeteyle kapattılar

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan işletmelere yönelik denetimlerini önceki günde sürdürdü. Fatih Mahallesi'nde bir apartman dairesinin kafe olarak kullanıldığı ihbarını öğrenen polis ekipleri mekana baskın düzenledi. Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten mekanda bulunan 10 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

 

GAZETE İLE YÜZLERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

Ekiplerin baskını sırasında görüntülendiklerini anlayan içerideki bazı vatandaşlar da yüzlerini göstermemeye çalıştı. 2 kişinin masadaki gazeteleri yüzlerine kapattıkları görüldü. Ruhsatsız iş yeri de çağrılan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

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