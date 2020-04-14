Açıktan atama başvurusu nasıl yapılacak, kadro dağılımı nedir? Açıktan atama ne zaman yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen açıklamada 62 kamu kurum ve kuruluşuna yıl içinde 6 bin 219 ilave atama yapılacağı belirtildi. Atamalar ise açıktan veya nakil yöntemiyle gerçekleştirilecek. Açıktan atama ise araştırılmaya başlandı. Peki açıktan atama kadrosu nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuya yapılacak ilave atama sayısı ile ilgili açıklama yaptı.

AÇIKTAN ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıklamada, “2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 Kamu Kurum ve Kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi” denildi.

AÇIKTAN ATAMA KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Karar kapsamında, 127 üniversiteye 1.016 ilave atama yapılacak. Böylece 2020 yılında açıktan ve nakil yöntemleriyle üniversiteler toplamda 1.651, diğer kurumlar da toplamda 6.650 ilave atama gerçekleştirmiş olacak.

2020 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635’i üniversitelere, 431’i diğer kurumlara olmak üzere toplam 1.066 atama izni verildiği de hatırlatıldı.

Açıktan atama başvurularının nasıl yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak açıklandığı zaman haberimizde yer alacak.