Acil numaralar listesi 2020 | Acil numaralar Korona, Polis, Ambulans, İtfaiye, Cenaze hizmetleri, elektrik, gaz kaçağı acil numarası kaç?

Bakan Soylu, Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi'yle ilgili dünyada parmakla gösterilen önemli bir sistemin hayata geçirildiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, Sahil Güvenlik'e, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz. Bu yazılım akıllı bir yazılım. Gelen bütün ihbarları akıllı bir yazılımla analiz edecek, hırsızlık en çok hangi bölgede oluyor, trafik kazaları en çok nerelerde oluyor, orman yangınlarında en çok sıkıntı nerede oluşuyor gibi bütün bunları analiz edecek ve bütün kurumların tedbir almaya, önceden bunlara yönelik yapılabilecek eylemleri oluşturmaya sevk edecek."

Soylu, dünyanın birçok yerinden ödül alan bu yazılımın milli ve yerli olduğunu sözlerine ekledi.

ACİL NUMARALAR LİSTESİ 2020

- Acil yardım hattı (Ambulans): 112

- Polis imdat: 155

- İtfaiye: 110

- Jandarma: 156

- Elektrik arıza: 186

- Doğalgaz arıza ve acil durum: 187

- Belediye hizmetleri/ zabıta/ Büyükşehir: 153

- Su arıza ve fatura sorgulama: 185

- Orman yangınları ihbar hattı: 177

- Aile içi şiddet Yardım: 183

- Hastane şiddet ve taciz yardım/beyaz kod: 113

- Sosyal yardım hattı: 144

- Cenaze hizmetleri: 188

- Sahil Güvenlik: 158

- Kıyı Emniyet: 151

- TCDD acil durum ihbar hattı: 131

- Karayolları: 159

- Corona danışma hattı (covid 19) 184