Acılı ağabeyi toprağı öperek mezarına attı

Olay, geçen perşembe günü, Korutürk Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan, iki katlı evde meydana geldi. İzmir'de ünlü bir restoranın sahibi olan Cevat Dev'in oğlu Barış Dev'in (38) evine temizlik yapmak için gelen bir kadın, kapıyı açan olmayınca durumu Dev'in yakınlarına ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla eve girince, banyoda Barış Dev'in kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dev'in boğazında ve bileklerinde kesikler tespit etti. İntihar ettiği değerlendirilen Dev'in cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



AĞABEYİNİN TOPRAĞI ÖPMESİ YÜREK SIZLATTI



Barış Dev'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, cenaze namazlarının camilerde kılınmasının yasaklanması üzerine, Urla Mezarlıklar Müdürlüğü'nde cenaze namazı kılındı.

Cemaatin haklarını helal etmesinin ardından omuzladığı cenaze, Çeşmealtı Güvendik Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine, Dev'in yakınlarının yanı sıra, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Urla Kaymakamı Önder Can da katıldı. Uzun süre gözyaşı döken baba Cevat Dev, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu. Barış Dev'in ağabeyi Zafer Dev'in, yerden avuçladığı toprağı öperek kabre atması görenlerin içini sızlattı.