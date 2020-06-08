Açtıkları çukura düşen işçi yaralandı

Olay, saat 14.30 sıralarında Başkaraören Mahallesi Koru mevkisinde meydana geldi. Yüksek gerilim hattı döşeme çalışmasında görev yapan işçi Süleyman İnce, çalıştığı sırada dengesini kaybedip, hat için açtıkları 2 metre derinliğindeki çukura düştü. Vücudunda kırıklar oluşan İnce, mesai arkadaşları tarafından çağrılan itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle çukurdan çıkarıldı. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.